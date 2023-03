Orvieto raddoppia i festeggiamenti: oltre a san Giuseppe eventi anche per san Patrizio

Dalle iniziative per la festa di San Patrizio ai festeggiamenti per il santo patrono San Giuseppe. E' una settimana ricca di eventi quella che la città di Orvieto si appresta a vivere. Si comincia con i Saint Patrick's Day, che fino a venerdì 17 marzo metteranno al centro di numerose iniziative l'Irlanda e il Pozzo di San Patrizio, passando anche per la Biblioteca “Fumi” con letture, laboratori a tema, proiezioni di film in lingua originale e la degustazione della birra artigianale made in Orvieto "Saint PatRix".

Il Pozzo di San Patrizio diventa così per tre giorni la “porta dell'Irlanda”, tingendosi di verde a celebrare il santo patrono irlandese di cui porta il nome. La “Irish Week @ Orvieto” è organizzata dall’assessorato alla Cultura e al Turismo del comune di Orvieto con la preziosa collaborazione dell’Ente Turismo Irlandese che ha fornito supporto e materiali e ha promosso le iniziative di Orvieto in occasione della conferenza stampa di presentazione della Ireland Week di Milano.

San Patrizio lascerà poi in settimana la scena a San Giuseppe, patrono della città di Orvieto. Tante le iniziative in programma da giovedì 16 a domenica 19 marzo con appuntamenti fra storia, religione, tradizioni e musica organizzate dalla Diocesi di Orvieto-Todi, il comitato festeggiamenti e il comune di Orvieto.

Il programma religioso, culminerà sabato alle 18 in Duomo con la Solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Orvieto-Todi, monsignor Gualtiero Sigismondi. Al termine la tradizionale processione con l'immagine del Santo dalla Cattedrale alla chiesa dedicata al patrono accompagnata dalla Banda filarmonica "Luigi Mancinelli" di Orvieto.

Il programma civile prenderà il via giovedì alle 18 nella Sala consiliare del comune, con la 38esima edizione de "Il Pialletto d'oro", il premio all'artigiano/imprenditore dell'anno organizzato dalla Cna di Orvieto. Venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30, in Piazza Gualtieri avrà luogo la tradizionale pesca di beneficenza delle uova pasquali e la mostra dei lavori sulla figura di San Giuseppe realizzati dai bambini del catechismo, che si ripeteranno anche nella giornata di sabato e nella mattina di domenica. Alle 16.30, al Museo "Emilio Greco" si terrà invece la conferenza promossa dall'Opera del Duomo "Il custode del Redentore attraverso l'arte della ceramica moderna". Sabato dalle 10 alle 11.30, torna la "Caccia al tesoro di San Giuseppe" in piazza Gualtieri e vie limitrofe, mentre alle 19.45, al termine della processione, vi alla attesissima tradizionale distribuzione delle frittelle di San Giuseppe.

Domenica a partire dalle 9.30 con il raduno in piazza Duomo, torna anche la "Passeggiata di primavera", la gara non competitiva per ragazzi. Alle 16.30 la festa si anima con il corteo degli Sbandieratori e Musici della città di Orvieto che partirà da piazza Monaldeschi fino a concludersi con l'esibizione in piazza Duomo. Alle 18, infine, al Teatro Mancinelli, il concerto della Filarmonica "Luigi Mancinelli" di Orvieto diretta dal maestro Lamberto Ladi con la nuova edizione di "Latin Celebration" che quest'anno prevede anche la partecipazione della scuola di ballo di Elisabetta Mancini.