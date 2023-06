San Gemini, inaugurato l'invaso di Quadrelletto. Seimila metri cubi d'acqua per salvare il territorio dalla siccità

SAN GEMINI Inaugurato l'invaso C in località Quadrelletto.Quasi 6mila metri cubi d'acqua per 950 quintali di acciaio e 1.800 metricubi di cemento.

Un'opera portata a termine dal Consorzio di bonifica Tevere Nera, finanziata dal ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare per un importo pari a 860mila euro.

«Uno stoccaggio quanto mai necessario -ha detto il presidente Massimo Manni - anche a seguito dei pesanti periodi di siccità che abbiamo attraversato negli anni e che ci troveremo ad attraversare.

L’invaso – prosegue - è stato ammodernato in tempi record. Il 3 ottobre 2022 sono iniziati i lavori e sono stati completati il 30 aprile 2023. Già dal 1 maggio abbiamo potuto distribuire l’acqua agli impianti irrigui dei nostri agricoltori».

Una richiesta, quella di maggiore acqua per l'attività irrigua, arrivata proprio dal mondo agricolo a fronte della pesante siccità che ha investito ormai sia la stagione estiva che quella invernale.

La vasca, attraverso il collegamento diretto a moderne tubazioni, riesce a irrigare i terreni agricoli del comprensorio narnese e sangeminese. Inoltre, l’impianto a valle possiede degli innovativi contatori elettronici, in grado di monitorare costantemente i consumi d’acqua e intervenire in caso di anomalie.

«L’inaugurazione dell’invaso nel comune di San Gemini - ha detto il presidente dell’associazione nazionale dei consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi), Francesco Vincenzi - rientra nella più ampia strategia proposta da Anbi per aumentare la resilienza delle comunità di fronte alle conseguenze della crisi climatica, esemplificate dall’estremizzazione degli eventi atmosferici, siano essi violente piogge o lunghi periodi privi di precipitazioni. E’ necessario - chiude - attrezzare il territorio con nuove infrastrutture, capaci di rispondere alle sfide della contemporaneità come l’esigenza di trattenere l’acqua, quando arriva per poterla usare nei momenti di bisogno».