Riqualificare i giardini di Orvieto Scalo. Parte la raccolta firme promossa dai ragazzi del quartiere

Sono giovani, in alcuni casi giovanissimi, ma hanno le idee ben chiare e soprattutto amano il quartiere in cui sono nati e cresciuti tanto da aver messo nero su bianco le loro proposte per riqualificarlo e aver avviato una raccolte firme che al momento conta circa 500 adesioni.

Loro sono i ragazzi di Orvieto Scalo, un gruppo giovani ben assortito: molti di loro fanno parte di alcune associazioni, organizzano animazione culturale ed eventi sociali, tutti hanno in comune l'appartenenza al quartiere. Da qualche giorno stanno facendo girare una raccolta firme che dia maggiore forza alle loro proposte. In particolare la loro attenzione è rivolta alla riqualificazione nell'area giardini ex Coop di Orvieto Scalo, oggi giardini “Stefano Melone”: «Il comune sta per realizzare in questi giardini il Centro polivalente per le politiche sociali e della famiglia – si legge nella lettera di accompagnamento alla raccolta firme - noi, che da anni frequentiamo quei luoghi e in collaborazione con varie associazioni organizziamo attività ludico ricreative, molto apprezzate, pensiamo che il progetto debba tenere conto di alcuni punti fermi».

I ragazzi quindi propongono alcune idee che andrebbero ad affiancare il progetto di riqualificazione dell'attuale zona verde, «per migliorare il decoro urbano – continuano – e renderla effettivamente luogo ospitale, accogliente e di facile accesso per tutta la comunità creando zone di rispetto per gli utenti, che li tutelino dai vari rischi legati al traffico, ripristinando il patrimonio arboreo e migliorando l'illuminazione».

E ancora: «Attrezzare e potenziare l'impiantistica sportiva esistente e realizzare una zona fitness, un'area giochi, un percorso pedonale». In riferimento al progetto di realizzazione da parte del comune di uno stabile che concentri in quel luogo tutti gli uffici e servizi del comparto Sociale i ragazzi ritengono «importante, che ospiti adeguatamente un centro di aggregazione sociale fruibile per riunioni e laboratori, un salone polifunzionale per eventi di vario genere, un ambiente allestito ed attrezzato per attività di studio e approfondimenti, una ludoteca, per l'incontro intergenerazionale permanente, un ufficio/archivio, una sala dotata di impianto audio di alta qualità, per ospitare corsi di musica, di cultura musicale e ricostruzione di memorie orali». I ragazzi di Orvieto Scalo chiedono inoltre che si preveda anche un punto ristoro fruibile, servizi igienici a norma, con annessi spogliatoi a servizio degli impianti sportivi.

«Queste idee proposte – spiegano - sono frutto di colloqui e scambi di opinioni con le persone che frequentano l'area, gli impianti e i servizi. Intendiamo rappresentarle all'amministrazione comunale, attraverso una petizione, perché siano adeguatamente prese in considerazione e accolte, in uno spirito di sana collaborazione».