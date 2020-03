© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - "Relazioni virtuose tra, sviluppo e": è il tema del convegno in programma mercoledì 4 marzo, alle 17 e 30, al museo diocesano.Si tratta del terzo appuntamento promosso dalla diocesi di Terni, Narni, Amelia nell’ambito delle manifestazioni Valentiniane dedicato al tema “Dalle relazione ferite alle relazioni risanate”.L’evento, moderato da Silvia Camillucci, coordinatrice del Cesvol Umbria, prevede il saluto di monsignor Giuseppe Piemontese, vescovo di Terni-Narni-Amelia, Cristiano Ceccotti, assessore al Welfare del Comune di Terni, Lorenzo Gianfelice, vicepresidente del Cesvol Umbria. Seguirà un’introduzione della professoressa Cristina Montesi del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia. La relazione sul nuovo paradigma economico propugnato da Papa Francesco sarà effettuata da, professore ordinario di Economia Politica alla Pontificia Facoltà “Auxilium” di Roma e consigliere di Stato della Città del Vaticano, mentre la relazione sull’evento di Assisi di novembre 2020 sarà sviluppata dall’avvocato, presidente dell’Istituto Serafico di Assisi. Porteranno la loro testimonianza rappresentanti del Team giovani.I primi due incontri del ciclo sono stati dedicati alle relazioni in ambito familiare, con un’analisi dei rapidi cambiamenti in atto e delle metodologie innovative di cura delle stesse, il terzo, realizzato in collaborazione con il Cesvol Umbria, propone un’anticipazione sul meeting internazionale che avverrà Assisi ad tra giovani ricercatori, economisti, imprenditori, manager, operatori del mondo della finanza, opinion leader, studenti, che sono stati invitati da Papa Francesco per avviare un processo di cambiamento globale affinché l’economia diventi più giusta, più inclusiva e più ambientalmente sostenibile.