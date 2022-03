La Regione approva il ritocco delle aliquote Irpef

PERUGIA - L'Assemblea legislativa ha approvato, con 11 voti favorevoli della maggioranza e cinque

astenuti della minoranza, il disegno di legge della Giunta regionale sull'adeguamento dell'addizionale regionale Irpef. Il relatore Daniele Nicchi (Lega) presidente della Prima Commissione, illustrando in Aula l'atto ha spiegato che si tratta di un «provvedimento necessario dopo la norma nazionale che ha ridotto gli scaglioni Irpef, che da cinque divengono quattro». «In particolare - ha aggiunto -, lasciando invariati i primi tre scaglioni, sono stati modificati il quarto ed il quinto, accorpandoli in uno solo per i redditi oltre i 50 mila euro. E' necessario che anche la Regione Umbria adegui la disciplina del tributo regionale applicabile all'anno di imposta 2022. A seguito del venire meno dello scaglione per i redditi oltre i 75 mila euro, in assenza di adeguamento, si sarebbe registrato, esclusivamente per questa fascia di reddito e quindi per i redditi più elevati, una riduzione dell'imposta, senza alcun vantaggio per i redditi medio-bassi». La Giunta ha operato piccoli aggiustamenti affinché non vi fosse una riduzione d'imposta per i redditi più alti e al contrario si registrasse un seppur piccolo vantaggio per le fasce di reddito intermedi, senza effetti per il bilancio regionale. In particolare negli scaglioni tra 15 mila e 28 mila euro l'addizionale regionale è passata da 0,40% a 0,39%,

mentre nello scaglione tra 28 mila e 50 mila da 0,45% a 0,44%. Invariata per gli altri due scaglioni.