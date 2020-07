Ragazzi morti a Terni, l'autopsia non chiarisce la cause. I primi risultati tra una settimana

Non ha definitivamente chiarito cosa abbia provocato la morte dei due ragazzi di Terni

l'autopsia eseguita oggi all'istituto di medicina legale di Perugia. Rimane confermata l'ipotesi di un decesso legato all'uso di una sostanza tossica. Se si sia però trattato di metadone o di codeina lo stabiliranno

gli esami tossicologici. Una settimana il tempo necessario per iprimi risultati.

I primi ad arrivare saranno i risultati delle analisi compiute sul contenuto della bottiglietta di sciroppo usata per lo sballo senza ritorno. E saranno decisivi per svelare il tipo di sostanza che ha provocato il decesso di Gianluca e Flavio, 15 e 16 anni, scivolati dal sonno alla morte ognuno nel letto di casa dopo una serata passa insieme. Quella bottiglia di sciroppo gli investigatori dell’arma l’hanno recuperata martedì all’interno della microcar con cui Flavio è tornato nella sua abitazione di villa Palma.

È li dentro che Aldo Maria racconta di aver miscelato metadone e acqua. Dopo averne bevuta una buona parte l’aveva passata ai due adolescenti, che poi si erano appartati per consumare quello che era rimasto nella bottiglietta. I risultati sono attesi nelle prossime ore. Ma a svelare il tipo di sostanza che spezzato per sempre i sogni di Gianluca Alonzi e Flavio Presuttari, amici da una vita, saranno gli esami tossicologici. Test che sono stati effettuati oggi durante le autopsie disposte dalla procura. Ad eseguire l’esame il medico legale, Massimo Lancia mentre Paola Melai, responsabile del laboratorio di tossicologia forense dell’istituto di medicina legale di Perugia, andrà ad analizzare la presenza e la composizione delle sostanze killer. All’esame sarà presente come consulente di parte il medico legale, Laura Paglicci Reattelli, A nominarla l’avvocato, Massimo Carignani, legale di Aldo Maria Romboli, in cella con l’accusa di morte come conseguenza di altro reato.



