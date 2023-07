Proposta di legge sulla partecipazione dei lavoratori nelle aziende: ad Amelia i segretari nazionali della Cisl

Ha fatto tappa ad Amelia il tour dell'Umbria della Cisl per promuovere la raccolta firme per la proposta di legge sulla partecipazione dei lavoratori nelle aziende. Dopo l’avvio con la conferenza stampa nella centralissima piazza Matteotti a Perugia e il recentissimo gazebo a Spoleto, le firme sono state raccolte nel pomeriggio di mercoledì 12 luglio 2023 ad Amelia. L'obiettivo è di arrivare ad almeno 50mila, ma la Cisl ha previsto di superarle di gran lunga.

L’iniziativa parte dalla Fim Cisl nazionale che, con la Cisl nazionale, hanno dato visibilità all’Umbria e all’impegno profuso dal confederale e dalle varie federazioni umbre scegliendo Amelia.

All'appuntamento presso lo chalet dei giardini hanno preso parte il segretario generale Fim Cisl nazionale Roberto Benaglia con la sua segreteria e la segretaria Cisl nazionale Daniela Fumarola.

Presente la consigliera comunale Monica Monzi.

“In questo territorio – sottolineano il segretario generale Cisl Umbria Angelo Manzotti e il segretario generale Fim Cisl Umbria Simone Liti da Amelia – il settore manifatturiero e quello imprenditoriale più in generale sono composti per lo più da piccole e medie imprese. Un esempio per ribadire o far capire meglio a tutti coloro che hanno già firmato o che firmeranno nei prossimi giorni cosa potrebbe significare se passasse la legge proposta dalla Cisl. Questa, infatti, nel dare gambe all’articolo 46 della Costituzione, avrebbe ricadute in termini di efficienza, produttivi e di aumenti salariali. Anche dove la contrattazione di secondo livello è più difficile”.