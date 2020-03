Ultimo aggiornamento: 11:05

GUALDO CATTANEO - Non c’è mai stata la festa di laurea di cui tutti parlano e che per qualcuno ha innescato le positività a Pozzo. Lo spiega Giulia Angelelli, amica della neo dottoressa.Giulia Angelelli ha 26 anni, è laureata e vive con la sua famiglia a Pozzo, la frazione di Gualdo Cattaneo che fino a qualche giorno fa molti neanche conoscevano e che ora è diventata la prima zona rossa dell’Umbria. Due giorni fa, Giulia è risultata positiva al Covid-19 (pur non avendo sintomi particolari), ma se ha deciso di uscire allo scoperto è per fugare quelle voci, tutt’altro che benevole, che si sono rincorse in questi giorni e che l’hanno tirata in ballo impropriamente. Non solo: Giulia è una tipa tosta e quei numeri che hanno spinto a chiudere Pozzo come fosse un bunker non convincono.«Dalla fantomatica festa di laurea che avrebbe riunito centinaia di persone aPozzo. Vorrei che venisse scritto a caratteri cubitali: quella festa di laurea non c’è mai stata. La notizia è falsa. Peccato che tra social e altri tam tam questo dato sbagliato non solo si è diffuso, ma è stato arricchito di tanti particolari fasulli, facendo scattare una vera e propria caccia agli untori».«Il 3 marzo una mia carissima amica che vive qui vicino (non a Pozzo, ndr) ha discusso la tesi di laurea a Perugia, nell’Aula Magna di Medicina. Insieme a lei una decina di laureandi, con famiglie e amici al seguito. Oltre a qualche familiare, per la neodottoressa erano presenti alcuni amici e colleghi di Perugia e noi amiche più strette, tra cui una ragazza che l’indomani è tornata al lavoro nelle Marche».«L’amica è rientrata quasi subito dalle Marche e ha segnalato il suo rientro, come era richiesto. Non solo: soffrendo spesso di mal di gola, si è rivolta ai sanitari per chiedere se fosse il caso di fare il tampone, ma le è stato risposto che il tampone si fa solo in presenza di febbre. Quindi le hanno consigliato di prendere cortisone, antibiotici e di restare a casa. Così ha fatto. Per tutelare tutti, pur non avendo sintomi, anche la mia amica laureata si è messa in quarantena con la sua famiglia e lo stesso ha invitato a fare a noi».«Era in programma il 7 marzo a Perugia, ma vista la situazione è stata annullata un paio di giorni prima, anche se ancora non c’erano le restrizioni arrivate nei giorni successivi».«Una delle amiche e alcuni familiari sono risultati positivi, nonostante fossero usciti per lo stretto necessario. Anche io e la mia famiglia avevamo limitato al minimo le uscite, sempre con indosso mascherina e guanti. Piccolo inciso: nessun contagio si è registrato tra gli amici e i colleghi perugini presenti alla discussione di laurea».«L’ho chiesto per settimane, senza esito. Due giorni fa mi è stato fatto e sono risultata positiva. Mi ero già isolata dal resto della mia famiglia, che è risultata negativa, come i miei affetti più cari. Ma ora la nostra frazione sta vivendo un incubo, culminato con la delimitazione della zona rossa».«I numeri che hanno giustificato la chiusura. Per iniziare: nell’ordinanza regionale si parla di 21 casi nella sola Pozzo, mentre nelle tabelle della protezione civile di 17 casi in tutto il Comune di Gualdo Cattaneo. A Pozzo ci conosciamo tutti e siamo certi che a essere positivi, finora, siamo soltanto in 9. Poi ci sono altri casi che conosciamo, sparsi nell’intero territorio comunale: Gualdo capoluogo, Ponte di Ferro e altre frazioni. Come è possibile che ben 21 tamponi positivi siano stati collocati geograficamente nella frazione diPozzo? Come sono stati raccolti e trasmessi questi dati? Sono aspetti da chiarire, anche perché la chiusura totale della frazione, che è già povera di servizi, sta creando un grave disagio a tutti, soprattutto agli anziani».