TERNI - Sarà operativo dalle 8 alle 20 il presidio dellain ospedale.Il potenziamento del posto fisso di polizia è stato deciso dal questore per garantire un servizio più completo all’utenza e una maggiore sicurezza in tutto l’arco della giornata agli operatori sanitari e ai pazienti.I dettagli del servizio sono stati condivisi nel corso dell’incontro tra il dirigente della divisione anticrimine, Roberto Caffio e i dirigenti del Santa Maria, Sandro Vendetti, Giorgio Parisi e Stefano Carini, primario e il vice primario del"Un incontro - spiegano dalla questura - avvenuto all’insegna della massima collaborazione, ponendo una particolare attenzione alla compilazione dei referti in presenza di un possibilecioè quei casi in cui ci si trova di fronte una probabile vittima di violenza domestica o di genere, situazioni in cui è fondamentale, oltre che previsto per legge, un intervento immediato della polizia giudiziaria".