Le vPoste hanno annunciato le modalità del pagamento delle pensioni di giugno.Di seguito lo schema seguito dagli uffici postali, in base alle loro aperture su 5 giorni: I cognomi: dalla A alla C giorno 1; dalla D alla G giorno 2; alla H alla M giorno 3; dalla N alla R giorno 4; dalla S alla Z giorno 5; Su 4 giorni:I cognomi: dalla A alla C , iorno 1 dalla D alla K giorno 2, dalla L alla P giorno 3, dalla Q alla Z giorno 4, Su 3 giorni: I cognomi: dalla A alla D giorno 1, dalla E alla O giorno 2 dalla P alla Z giorno 3, Su 2 giorni: I cognomi: dalla A alla K giorno 1 dalla L alla Z giorno 2.

1 solo giorno, A-Z



