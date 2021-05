Porto abusivo di armi, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti. Nei guai un americano a Parrano

Porto abusivo di armi, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. E' questa l'accusa con la quale un cittadino americano di 41 anni, già noto dalle forze di polizia, è stato denunciato ieri, lunedì 3 maggio, dai Carabinieri della Stazione di Fabro in collaborazione con i colleghi del Nucleo Operativo di Orvieto che nel corso di un controllo lo hanno fermato a Parrano.

L’uomo è stato trovato in possesso di un un cutter a lama intercambiabile e chiusura a serramanico della lunghezza di 15 centimetri e risultava avere precedenti penali recenti in materia di stupefacenti. Per tale motivo i militari hanno eseguito una perquisizione anche presso il suo domicilio dove hanno rinvenuto 19 piantine di marijuana, 3 grammi di sostanza giallastra che sottoposta al narcotest e risultata positiva all’anfetamina e solventi per l’estrapolazione dello stupefacente da un prodotto di tintura concentrata (estratto di radice) prodotto in amazzonia brasiliana.

Il coltello e lo stupefacente sono stati sequestrati mentre l’uomo è statao denunciato a piede libero per porto abusivo di armi e produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il denunciato ha riferito di essere lui stesso il produttore della sostanza stupefacente, la dimetiltriptamina o dmt, una potente droga psichedelica, derivata da appositi processi di miscelazione, dosaggi e trattamenti con ammoniaca, soda caustica, aceto e liquidi infiammabili.

