Mercoledì 22 Marzo 2023, 06:45

PERUGIA - Pirati della strada. Pericolosi per loro stessi e per gli altri. Ma se di mezzo possono esserci bambini, lo diventano ancora di più. Nel primo pomeriggio di ieri l’allerta è scattata in varie chat di genitori e residenti in zona centro, e cioè nell’area che va da via Alessi a via Imbriani e prosegue poi fino a via dell’Asilo e via Enrico Dal Pozzo.

L’allerta per un camion lanciato a tutta velocità che non solo avrebbe danneggiato auto in sosta, cavi elettrici di abitazioni e ai decori di una palazzina di via Imbriani: il camion infatti è stato visto passare nella zona di via dell’Asilo «al momento delle uscite da scuola» di bambini e giovanissimi studenti. Per questo motivo immediate sono state le segnalazioni in chat volte non solo a fare la massima attenzione ma anche a comunicare eventualmente il numero di targa se qualcuno fosse riuscito a prenderlo per girarlo alle forze dell’ordine.

Pirati della strada. Come il 22enne sanzionato lunedì sera dalla polizia stradale lungo la E45, all’altezza dello svincolo di Ponte Pattoli, perché trovato alla guida con la patente sospesa. La violazione gli potrebbe costare caro: una multa tra 2mila e ottomila euro, oltre al fermo amministrativo per tre mesi.

Pirati della strada, ancora. Sbanda con il suo autocarro ed esce fuori strada, intervengono in carabinieri e scoprono che è in stato ebbrezza. E subito scatta la denuncia. Si intensificano i controlli nel fine settimana per contrastare il fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, ed è proprio in questa circostanza che un quarantenne del posto, raccontano i militari del nucleo radiomobile di Città della Pieve, «dopo essere autonomamente uscito di strada senza coinvolgere terze persone mentre si trovava alla guida del proprio autocarro, è stato sottoposto ad alcoltest e sorpreso con tasso alcolemico pari a 2,23 gr/l. Immediato il ritiro della patente di guida, nonché il fermo amministrativo finalizzato alla confisca del veicolo». Ricostruita anche la dinamica dell’incidente con l’uomo, soccorso dai militari e da personale del 118, «che ha perso il controllo del mezzo in prossimità di una svolta, andando a impattare in un terreno agricolo adiacente alla strada. Successivamente, terminati i vari accertamenti, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia poiché ritenuto presunto responsabile di essersi posto alla guida in stato di ebbrezza, ex art. 186 c.2 del Codice della strada». Nel prossimo fine settimana «i controlli, necessari al fine di prevenire il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e reprimere le condotte antigiuridiche, proseguiranno costantemente».