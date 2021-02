Piazza e monumento illuminati per liberazione di Patrick Zaki

TERNI Rispondendo ad una proposta del gruppo Amnesty di Terni, l’Amministrazione comunale ha adottato un’iniziativa per sostenere e diffondere la richiesta di liberazione in favore di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, fermato all'aeroporto del Cairo il 7 febbraio 2020 e incarcerato da un anno in Egitto con l'accusa di minaccia alla sicurezza nazionale.

In occasione del primo anniversario dell’incarcerazione di Zaki, questa sera saranno illuminate di giallo la parte centrale di largo Villa Glori e la vicina opera Faltu di Agapito Miniucchi, in via Ludovico Silvestri, dietro la Fondazione Carit.

© RIPRODUZIONE RISERVATA