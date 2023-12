Domenica 31 Dicembre 2023, 07:00

PERUGIA - Pattuglie della polizia locale in tre punti dell’acropoli (via Calderini, piazza Italia e piazza Partigiani) per gestire la viabilità in base alle esigenze e un piano di sicurezza ben definito per l’area dell’evento, quella di piazza IV Novembre. Il centro storico è pronto alla grande festa di Capodanno: in programma c’è un evento musicale che coinvolge dj del territorio e vedrà grande protagonista il palco verticale da 8 metri installato fra la Fontana Maggiore e l’albero di Natale. La serata, come spiegato alla presentazione dell’evento, inizierà alle 20, ma la macchina operativa e di sicurezza si metterà in moto prima. I dettagli emergono dal piano di protezione civile per il Capodanno 2024, che animerà l’acropoli fino alle 2 quando la musica sfumerà favorendo il deflusso.

ZONE OFF LIMITS Le norme vigenti identificano la manifestazione a «rischio elevato», facendo così scattare numerose misure da adottare. A partire dalle aree interdette. A livello di automobili, prevista «l’inibizione al traffico» dell’area della manifestazione. Nel salotto buono della città spazio dunque esclusivamente alle persone, ma con una serie di regole ben precise. Il retro palco, ad esempio, sarà dedicato ad area back stage. Anche il resto di piazza IV Novembre (verso via Maestà delle Volte) sarà off limits per il pubblico, visto che sarà utilizzata come «zona di calma» in caso d’emergenza. Nessuna possibilità di stazionare nemmeno sulle scalette del Duomo o di palazzo dei Priori.

GESTIONE DEL PUBBLICO L’area dedicata allo stazionamento del pubblico, fronte palco, sarà ampia 1.200 metri quadrati e si svilupperà lungo corso Vannucci, fino all’intersezione con via Fani. «Viene applicato un parametro di affollamento di 2 persone/mq, si ottiene conseguentemente una capienza dell’area pari a 2.000 persone contemporaneamente», spiega il piano messo nero su bianco per la gestione dell’evento. L’area delimitata avrà un punto di accesso lungo il corso, incrocio con via Fani. Saranno invece 3 le uscite con una capacità totale d’esodo di 2.250 persone. Ognuno dei 4 varchi sarà presidiato. Inoltre saranno allestite delle transennature per «alleggerire la pressione del pubblico in ingresso all’area di stazionamento» e per «creare un pre-filtro per il controllo del pubblico nell’area dell’evento». Un ulteriore varco è previsto «all’altezza del Duomo, lato piazza Danti, con la funzione di controllo del pubblico in ingresso e di bloccare il flusso qualora le condizioni lo richiedano». Il piano racconta anche il piazzamento di 2 mezzi a protezione antiterrorismo: «Uno all’incrocio piazza Matteotti-via Fani, uno tra piazza Matteotti e via Calderini». Particolare attenzione sarà rivolta ai flussi pedonali in ingresso provenienti dal minimetrò e via Oberdan, sia in entrata e sia in uscita. Saranno regolati dal personale del volontariato di protezione civile con la polizia locale.

CAPITOLO DIVIETI Visto l’elevato numero di persone che saranno presenti e la tipologia dell’evento, scattano una serie di limitazioni dettate dall’ordinanza sindacale 2375. Dalle 19 di oggi scatta il «divieto di vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine» nell’area Ztl tra il varco di via Bonazzi, via Baglioni, via del Roscetto, via Battisti e via della Sposa, ma anche in largo Cacciatori delle Alpi, via Masi, viale Indipendenza e piazza Italia. Altri divieti per l’area delimitata per lo spettacolo e a ridosso di piazza IV Novembre: niente accesso per «soggetti con al seguito animali, anche condotti al guinzaglio», unitamente a varie attrezzature. Come racchette da passeggio, cavalletti per macchine fotografiche e analoghi (salvo autorizzati), bottiglie e contenitori di vetro o metallo, biciclette, monopattini, droni, giocattoli e apparecchi a controllo remoto, caschi o borse portacaschi. Divieto anche per botti e spray al peperoncino. Riguardo passeggini e carrozzine, divieto di accesso nell’area spettacolo, mentre potranno accedere nelle aree di calma.

ORARI MINIMETRÒ Sul fronte trasporti, per agevolare accesso e deflusso dal centro, è stato modificato l’orario del minimetrò. «In occasione della notte di San Silvestro – ha reso noto la società - il servizio sarà attivo dalle 9.30 del 31 dicembre alle 02.15 dell’1 gennaio (ultima corsa)».

SUPER PALCO E DJ Tornando al cuore dell’evento, il super palco (largo 10 metri, alto 8 e profondo 2,5) per omaggiare Alberto Burri e il suo Grande Nero avrà la forma di un parallelepipedo. Lì si esibiranno, accompagnati da uno spettacolo di luci e ledwall, Goldsmith (hiphop) e Mr Mara – Size (Pop, Radio, Italiana), We love 2000 – Afterlife (hits only anni 2000), Mercoledì Rock – Roghers (rock and roll). Tramite gli schermi sarà possibile vedere anche il countdown di fine anno. Ecco tutti i dettagli di quello che è stato annunciato come « un capodanno della città e per tutta la città».