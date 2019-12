Perugia, sos furti: assalti da Deruta all'Altotevere, caccia alla super banda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Caccia alla super banda dei furti, degli assalti da Deruta all'Altotevere: l'sos furti continua in questo periodo dell'anno, con tante ore di buio che rappresentano un vantaggio notevole per i ladri. Una super banda che colpisce evidentemente sfruttando la E45 come via di fuga. Ma anche la campagna intorno a Città di Castello, visto che i carabinieri sono riusciti a intercettarli e sono dovuti scappare a piedi.Nella serata di martedì i carabinieri hanno individuato una delle auto che da alcuni giorni era stata notata aggirarsi in maniera sospetta nelle zone di Selci Lama, Cerbara e Promano dove sono stati segnalati furti. Proprio a Selci Lama infatti, all’altezza della rotatoria di viale Europa, un equipaggio della Radiomobile della Compagnia di Città di Castello, ha intercettato una BMW SW bianca rubata la scorsa settimana a Deruta, segnalata aggirarsi in maniera sospetta pochi giorni orsono nella zona a sud di Città di Castello.I militari del Radiomobile, alla vista della BMW, hanno prontamente bloccato l’autovettura i cui occupanti però, 4 giovani, hanno abbandonato il mezzo dandosi a precipitosa fuga nei campi ove approfittando del buio, sono riusciti a far perdere le loro tracce. Le ricerche sono andate avanti fino a tarda serata ma senza esito. L’autovettura abbandonata, intanto, è stata sequestrata dagli inquirenti e nei prossimi giorni sarà sottoposta ai rilievi tecnici di rito.