Perugia, sessantenne ruba due televisori, scatta l'arresto. In azione i carabinieri.

PERUGIA - Sessantenne ruba due televisori, scatta l'arresto. In azione sono entrati i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia che hanno operato in una attività commerciale tra Perugia e Corciano. I militarisono stati allertati dai dipendenti del negozio che avevano notato la presenza sospetta di un uomo che, uscito furtivamente dal retro dll'attività, eludendo i controlli stava caricando in un furgone appunto due televisori. L'azione veloce del resposnabile del negozio e dei carbainieri hapermeso ilr ecupero della refurtiva cui è seguito l'arresto per furto aggravato a carico del 60enne. Ultimo aggiornamento: 18:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA