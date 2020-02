PERUGIA - Un'auto che finisce "di traverso" e altre due che sopraggiungono: lo scontro è inevitabile, specie se si è lungo la quattro corsie. Questi i primi rilievi dell'incidente lungo il Raccordo, tra gi svincoli di Torricella e Passignano, che nel pomeriggio di domenica ha visto coinvolte complessivamente sette persone, rimaste ferite ma per fortuna in condizioni non gravi.



Immediato l'arrivo sul posto di due ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri della Compagnia di Città della Pieve per svolgere tutti i rilievi del caso. Una delle persone ferite, secondo quanto si apprende, ha lasciato il luogo dell'incidente in maniera autonoma. Le altre sono state portate in ospedale. Tra questi anche un bambino. Come detto, le ferite riportate non sono particolarmente gravi. © RIPRODUZIONE RISERVATA