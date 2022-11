Martedì 1 Novembre 2022, 08:27

Le botte e poi una coltellata. Forse un colpo col taglierino, ma cambia poco. Perché sembra ormai normale andare in giro armati per locali. Coltelli e lame di vario genere fanno capolino in un attimo, quando ovviamente l’alcol si è impossessato delle menti e ci vuole un attimo a ferire una persona. Mettiamoci anche l’altra follia della gelosia e il gioco è fatto: un ragazzo in ospedale che ha rischiato davvero tanto. Gli è andata bene, perché alla fine se la cava con quindici giorni dal momento che il taglio alla mano fortunatamente non sembra essere molto grave. Ma la questione resta. Perché, stando a quanto emerge dalla nottata di follia, i due avrebbero iniziato a litigare prima dentro il disco bar in questione, alla prima periferia cittadina, e poi all’esterno quando appunto sarebbe partito il colpo di taglierino che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. La vittima della follia, come detto causata da motivi di gelosia improvvisamente amplificati ed esplosi a causa dell’alcol, secondo quanto si apprende è un uomo di 33 anni mentre l’uomo che lo avrebbe colpito con l’arma da taglio è un 37enne noto nel mondo della notte e che di fronte ai carabinieri si sarebbe difeso sostenendo di non essere stato lui a sferrare il colpo. L’uomo è stato sentito poche ore dopo il fatto dai carabinieri di Castel del Piano ed è stato indagato con l’accusa di lesioni aggravate. Ora toccherà proprio ai militari ricostruire il tutto, anche sfruttando i filmati di telecamere di sicurezza o di qualcuno che possa aver ripreso la zuffa con un telefonino.