Perugia, ragazzino scomparso: ricerche da Ponte San Giovanni fino in centro

PERUGIA- Ore di angoscia per la famiglia di un ragazzino di 16 anni, scomparso dal pomeriggio di lunedì e di cui non si hanno ancora notizie nonostante le ricerche senza sosta di polizia e vigili del fuoco.



L'allarme è stato dato dai familiari del minorenne, spaventati dal fatto che da tempo non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Preoccupazione che è cresciuta a seguito della pubblicazione da parte del ragazzo di un video sul social nel quale, secondo quanto si apprende, allude a gesti estremi.



Le ricerche si sono subito concentrate lungo il Tevere, tra Ponte San Giovanni e Collestrada, ma con il passare delle ore il raggio si è allargato anche al centro storico e alla zona della Pallotta.