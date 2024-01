Perugia, ragazzino accoltellato al centro commerciale durante una rissa. Un trentenne ferito dopo scontro con un treno

PERUGIA - Follia nella serata di giovedì in un centro commerciale nella zona di Corciano, con un ragazzino di 14 anni accoltellato e subito portato all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Secondo quanto si apprende, l’accoltellamento potrebbe essere avvenuto a seguito di una rissa tra giovanissimi che pare sia scoppiata all’esterno del centro commerciale. Sul posto immediato l’intervento dei poliziotti della squadra volante, al lavoro per ricostruire nel dettaglio l’accaduto e individuare i responsabili.

Quasi contemporaneamente, intorno alle veti, paura per un trentenne all'altezza della fermata Silvestrini del treno. L'uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto ferito dopo essersi scontrato contro un treno. La circolazione è stata a lungo bloccata. L'uomo è finito in ospedale in gravi condizioni.