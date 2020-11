Perugia, raccolta fondi per il funerale del "guardiano" dell'Orto Sole in via delle Prome

PERUGIA - Un aiuto per coprire le spese funebri per un amico della città scomparso. Da agosto l’orto di via delle Prome non ha più il suo tuttofare Gianfranco. Ora l’associazione Orto Sole, che negli anni ha riqualificato la zona da sporcizia e da degrado con l’aiuto dell’amico speciale scomparso, chiede a tutti un aiuto per raggiungere la somma necessaria per le spese del funerale di Gianfranco. «La somma raggiunta – dicono dall’associazione - è di poco più di 1.500 euro ma ne servono altrettanti. Infatti entro il 31 dicembre dobbiamo saldare 3mila euro». In cambio, ogni donazione di 15 euro l’associazione omaggerà con un litro di olio nuovo con olive non trattate che provengono dalle zone di San Girolamo, Castello di Monterone, Montelaguardia e Casaglia. L’olio è un blend delle principali varietà umbre: moraiolo, frantoio, leccino, pendolino e dolce agogia. Intanto, all’ingresso dell’orto cittadino, una iscrizione: «A Gianfranco, che il sole illumini per sempre il tuo viaggio, che i frutti di ogni tuo seme piantato possano sempre crescere nel ricordo del tuo sorriso e che il tuo messaggio di amore e di leggerezza possa sempre abitare questo luogo e vivere nel cuore di tutte le persone che lo ospiteranno». Per informazioni scrivere alla mail associazioneortosole@gmail.com o donare all’iban IT96A0359901899050188546396. Non appena sarà raggiunta la somma, verrà comunicato a tutti sulla pagina facebook di Orto Sole.

