PERUGIA - Emanuele Prisco ha annunciato le sue dimissioni da assessore al'Urbanistica. Lo ha fatto lunedì pomeriggio in consiglio comunale tra ringraziamenti alla giunta, rinnovando il patto di il sindaco Andrea Romizi e spiegando che il suo impegnio per la città nonpasserà insecondo piano per l'impegno parlamentare. Poche parole da parte di un commosso sindaco Romizi che ha annunciato la staffetta con Massimo Perari, capogruppo di Forza Italia. Romizi farà un rimpasto di deleghe con Perari che prenderà il Personale, la Semplificazione e il Centro storico il vice sindaco Barelli che si occuperà anche di partecipate e la parte più corposa dell'Urbanistica che andrà all'assesore allo Sviluppo economico, Michele Fioroni. Il sindaco terrà la delega allo Sport che lascia Prisco, ma viene dato per scontato che verrà delegata la consigliera di Fratelli d'Italia, stesso partito di Prisco, Clara Pastorelli. Prisco passerà la mano dopo che venerdì ci sasrà l'inaugurazione dello stadio Santa Giuliana rinnovato. Con Perari in giunta per Forza Italia entrerà in consiglio comunale Giacomo Cagnoli, primo dei non eletti.