Giovedì 11 Gennaio 2024, 06:30

Anche il taser, la pistola a impulsi elettrici, per i controlli a Fontivegge. Entro fine mese anche la polizia locale, oltre a polizia e carabinieri, avrà la possibilità di usare il taser. E nel piano della comandante Nicoletta Caponi, c’è l’assegnazione di una delle due pistole in dotazione al Nucleo decoro di Fontivegge. L’altro dovrebbe essere utilizzato dagli agenti del reparto di polizia giudiziaria. Una terza pistola a impulsi elettrici viene tenuta di scorta.

In via Madonna Alta, sede del comando della polizia locale, è tutto pronto per dare il via libera alla sperimentazione di sei mesi come prevede la legge. Sei mesi di sperimentazione, ma in realtà gli agenti della polizia locale scenderanno in campo con il taser in campo nel quartiere più caldo della città subito a pieno regime. Un passo avanti sul fronte della sicurezza, soprattutto dal punto di vista della difesa del personale che si trova a operare in strada.

E non è un caso che tocchi al Nucleo decoro, che ha la sede in via del Macello, avere la possibilità di utilizzare il taser. Basti ricordare l’aggressione subita da un agente donna da parte di un nordafricano per capire come quel tipo di strumentazione possa essere utile a chi, ogni giorno, controlla Fontivegge e l’area della stazione.

MINI TELECAMERE

Il taser in dotazione è già arrivato alla polizia locale. Così come gli agenti hanno partecipato al corso per l’utilizzo del dispositivo. Sono stati formati dieci agenti, ma saranno operativi in nove perché nel frattempo uno ha optato per il trasferimento in un altro Comune. Gli agenti che hanno frequentato il corso di addestramento sono diventati, di fatto, istruttori. Non solo. Gli agenti che usciranno in pattuglia con il taser avranno anche la body cam, la telecamerina che viene applicata sulla divisa e che riprende le attività durante il servizio. Nel caso di utilizzo del taser una tutela in più per gli agenti perché la registrazione dovrà dimostrare l’uso corretto della pistola a impulsi.

SPRAY AL PEPERONCINO

Dall’estate (giugno), a proposito di nuovi strumenti e di sistemi di sicurezza in difesa degli agenti, la polizia locale ha in uso anche lo spray al peperoncino. E delle venti bombolette che erano state date inizialmente alle pattuglie in servizio, c’era ancora in prima fila il Nucleo decoro che opera su Fontivegge. Fino a oggi non c’è stata necessità, da parte degli agenti della polizia locale, di utilizzare quel tipo di strumentazione.