Perugia, picchia la ex e aggredisce i poliziotti: arrestato

14:21

PERUGIA - I poliziotti della Volante sono intervenuti in zona Lacugnano per la segnalazione, giunta al 113, di una violenta aggressione nei confronti di una donna. All’interno dell’appartamento vi era la vittima, visibilmente ferita, ed alcuni vicini di casa che erano giunti in soccorso allarmati dalleurla. Grazie alle testimonianze i poliziotti hanno in ricostruito i fatti: il suo ex fidanzato l’aveva aggredita sotto casa, picchiandola con pugni alla testa. L'uomo dopo averle strappato le chiavi dell' autovettura, si è poi allontanato a bordo della propria auto. I poliziotti si sono messi sulle tracce dell'aggressore che, forse nel tentativo di guadagnare tempo, ha contattato il 118 comunicando di aver picchiato la sua ex ragazza e, per tale motivo, di essere intenzionato a farla finita, chiedendo di occuparsi dei propri genitori disabili.Le ricerche dell’uomo si sono concentrate nella zona di Ponte San Giovanni. Quando è stato trovato, l'ex fidanzato violento ha provato da aggredire i poliziotti.All’interno dell’autovettura gli agenti hanno rinvenuto un coltello di grandi dimensionipoi sequestrato, mentre addosso aveva le chiavi della macchina sottratte alla ex fidanzata.,La ragazza, una 27enneperugina, è ricorsa alle cure mediche presso l’ospedale S. Maria della Misericordia, ove è stata ricoverata in osservazione.L’uomo è stato accompagnato in Questura per gli adempimenti di rito e, al termine, è stato arrestato per rapina, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.E’ stato inoltre denunciatoper atti persecutori, lesioni e possesso ingiustificato di arma da taglio e oggetti atti ad offendere. L'uomo ha 49 anni ed è residente a Torgiano.