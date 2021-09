Lunedì 6 Settembre 2021, 09:00

PERUGIA Nuovo episodio di vandalismo al parco Chico Mendez. Nel mirino dei vandali ancora la piccola biblioteca per lo scambio dei libri, che fa parte della fitta rete cittadina di Book Crossing. La struttura, più volte danneggiata e sempre sistemata dai volontari che se ne prendono cura, è stata divelta nella notte fra sabato e domenica. Ad accorgersi del danno una delle persone che si occupano di tenere in ordine le mini biblioteche di quartiere. Per un eccesso di libri in un altro punto,ne ha portati alcuni al Chico Mendez. Una volta arrivato, si è trovato di fronte alla brutta sorpresa. L’associazione Natura Urbana, rete di volontari che da anni curano il parco, ha condannato il gesto, segnalato alle autorità. Commentando con il Messaggero il fatto, il presidente Daniele Ercolani ha parlato «dell’ennesimo atto di vandalismo». «La casetta dedicata al Book Crossing è stata divelta da ignoti, irrispettosi e non curanti del bene comune. Un gesto indegno, un libro è apprendimento, crescita culturale, lo scambio di esperienze che diventano opportunità ed emozioni». Per tentare di individuare l’autore o gli autori del gesto è stato chiesto di visionare le immagini della videosorveglianza presente nel parco. «Una ferma condanna da parte nostra agli esecutori di tale becero atto. Abbiamo trasmesso nota alle istituzioni al fine di prendere visione delle telecamere presenti nell’area».