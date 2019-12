Perugia, Natale sicuro: i carabinieri del Nas passano al setaccio mercatini delle feste, negozi e regali. Scattano sequestri e multe da migliaia di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Operazione Natale Sicuro, raffica di controlli da parte dei Carabinieri del Nas Umbria. Al setaccio i prodotti destinati ai regali e i mercatini natalizi. L’attività di controllo di prevenzione e contrasto agli illeciti ha interessato, in particolare, il territorio provinciale di Perugia. È in questo bacino che gli investigatori del Nas, guidati dal tenente colonnello Giuseppe Schienalunga, hanno proceduto al sequestro di quasi 700 confezioni di prodotti risultati non in regola per un valore di mercato complessivo pari a quasi 11mila euro. A seguito degli accertamenti sono scattate sanzioni che sfiorano, in totale, gli 8mila euro. L’azione di contrasto agli illeciti ha visto i Nas dell’Umbria entrare in azione già nelle fasi precedenti l’avvio delle festività. I Nas nel corso dei loro controlli, hanno sequestrato confezioni di prodotti privi delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana. Tra i prodotti sequestrati ci sono le lucine di natale (lampadine led multicolore), alberi di Natale luminosi, pupazzi natalizi a batteria, bambole cinesi, carillon a batteria, sensori di parcheggio per auto, bilance, ridotti per la pulizia, lettori mp3, prodotti di elettronica in generale, lampade varie, laser, e articoli da regalo di vario genere sia elettrici che elettronici. In questo periodo, particolarmente attiva è la vigilanza dei Nas nel settore degli articoli natalizi a funzionamento elettronico. La normativa, infatti, prevede che gli stessi debbano riportare la marcatura CE, strumento utile ad attestare che il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza.