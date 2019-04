Perugia, muore a 37 anni fra la gente alla stazione dei bus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Si è accasciato fra i tanti passanti alla stazione centrale dei bus, in piazza Partigiani, a pochi passi dalla procura: nonostante abbiano cercato subito di soccorrerlo, per lui non c'è stato niente da fare. Si tratta di un uomo di 37 anni, di origini marocchine, colpito da un malore nel pomeriggio di lunedì mentre si trovava nella zona della fermata dei pullman. Da quanto si apprende l'uomo vivrebbe nella zona di Todi.Sul posto sono intervenuti ambulanza e volante della polizia ma, come detto, per l'uomo era ormai inutile qualunque manovra di soccorso: non sono stati trovati segni di violenza, quindi a ucciderlo nel giro di pochi minuti è stato un malore. L'ipotesi principale al momento è che possa essere stato causato dal consumo di una dose di droga, probabilmente eroina. Va detto che non gli sarebbero stati trovati addosso elementi che possano collegare la sua morte direttamente a un'overdose, ma il contesto sembra quello.