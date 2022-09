Botte alla moglie perché non possono avere figli

Insulti, minacce e aggressioni alla moglie, spesso sotto gli effetti dell'abuso di alcol, non accettando il mancato concepimento dei figli che la coppia desiderava: in base a questo quadro accusatorio un quarantunenne residente in provincia di Perugia è stato indagato per maltrattamenti in famiglia nell'ambito di un'indagine della polizia. Per lui il gip del tribuale di Perugia ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna. È stata la moglie a chiedere l'intervento a casa degli agenti per essere stata percossa dal quarantunenne in stato di ebbrezza. Per sfuggire all'aggressione - emerge dalla ricostruzione degli investigatori - si era rifugiata in camera ma solo l'intervento della polizia l'aveva fermato.