Venerdì 19 Gennaio 2024, 07:00

PERUGIA - I lavori per l’installazione di pannelli e telecamere sono finiti. A varchi pronti, si riduce il conto alla rovescia per l’entrata in funzione delle nuove mini Ztl varate dalla giunta comunale nei mesi scorsi. Una novità, quella che riguarda il centro storico e che di fatto vede uscire di scena i pilomat, che potrebbe prendere definitivamente il via dai primi giorni di febbraio. Forse da giovedì 1, oppure il lunedì successivo. Certo è che manca poco. Ci sarà un mese di pre-esercizio con agenti della polizia locale che saranno ai varchi per controllare la situazione ed informare direttamente sul posto i cittadini in merito alle novità. Poi le telecamere entreranno in funzione. Come noto da tempo, le aree interessate dalla mini rivoluzione della Zona a traffico limitato, costata 70mila euro, sono 4. Cinque in realtà, perché viene istituita anche un’area pedonale.

IL DETTAGLIO

Capitolo via dei Priori, parte bassa. Prevista un’area pedonale nel tratto fra l’intersezione con via della Stella e piazzetta Santo Stefano, con il varco montato all’incrocio ed il divieto di transito 24 ore su 24. Uniche deroghe riguarderanno i mezzi diretti ai garage, disabili e carico/scarico dalle 7 alle 10. All’area si accederà con i mezzi solo dal varco in via dei Priori all’intersezione con via della Stella.

Viale indipendenza-corso Cavour. Restano le regole attualmente in vigore, deroghe comprese. Con l’installazione del varco di controllo, l’area diventa una Zona a traffico limitato h24 interna alla Ztl esistente. Accesso con mezzi da un solo varco in viale Indipendenza all’intersezione con via Masi.

Viale Sant’Antonio. Con il varco di controllo si configurerà l’allargamento della Ztl 3 Bersaglieri regolata da divieto di transito H24. La Ztl 3 Bersaglieri è caratterizzata da una regolamentazione differente (sia in relazione all’orario che ai soggetti autorizzati al transito), le due aree non sono tra loro permeabili e l’accesso dai due varchi non consente la circolazione reciproca nelle aree a diversa regolamentazione.

Via Bontempi. Con l’installazione del varco di controllo, l’area si configurerà come Ztl h24 interna alla Ztl esistente. Accesso con i mezzi da un solo varco all’inizio di via Bontempi.

Campo Battaglia. Viene estesa la Ztl includendo il tratto di via del Mercato dalla rotatoria Miles Davis all’intersezione con via Campo Battaglia. Viene confermata la regolamentazione in vigore con le deroghe per l’accesso al parcheggio del Mercato coperto e i veicoli di servizio e di manutenzione del minimetrò.