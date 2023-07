Domenica 30 Luglio 2023, 09:20

Ancora abitazioni e automobili nel mirino dei ladri. Le segnalazioni, raccontate direttamente dai cittadini anche attraverso i social, arrivano da vari quartieri della città. Il tema delle auto forzate e ripulite interessa proprio in questi giorni la zona di Montegrillo. Sono almeno due i casi che si sono verificati, ma non è da escludere che si tratti di una situazione più ampia. Di certo c’è chi, venerdì mattina, ha trovato la propria automobile aperta. «Ci siamo accorti che una delle nostre macchine, parcheggiata a fianco del palazzo, era aperta e il sedile del posto guida era tutto spostato all’indietro», spiega la proprietaria del mezzo. Che racconta di un tentativo di furto finito male per il ladro perché «sembra che non manchi nulla». Sempre a Montegrillo nelle stesse ore un altro caso. «Questa notte (il riferimento è alla notte tra giovedì e venerdì) mi sono entrati in auto e mi hanno rubato un po’ di cose, la macchina era parcheggiata sotto il portico». Poi l’appello ai vicini a farsi sentire nel caso qualcuno avesse notato movimenti sospetti. Commentando l’accaduto, un’altra residente racconta di aver trovato a terra, sempre questi giorni, un libretto di circolazione di una macchina, poi restituito alla proprietaria.

Dalle auto forzate ai furti nelle abitazioni il passo è corto. Le ultime segnalazioni toccano Castel del Piano ma anche Capanne. Partendo dal primo fronte, segnalati ladri tre notti fa nella zona di via del Pettirosso. L’orario in cui sarebbe andato a segno il colpo è fra le 21,30 e le 22,45 come raccontato da un cittadino nel gruppo social di quartiere. A Capanne ladri nei pressi di un supermercato, nella zona di via Ivano Fora. Anche in questo caso stessa fascia oraria indicata. In moltissimi quartieri della città i residenti hanno intensificato le segnalazioni nei gruppi social e nelle chat WhatsApp allertandosi praticamente ogni giorno sulle situazioni più particolari, come la presenza di persone sospette, il passaggio continuo di automobili non conosciute. Una vera e propria rete a difesa dei quartieri che, soprattutto nel periodo estivo, nonostante i controlli delle forze dell’ordine, spesso vengono presi di mira dai balordi.