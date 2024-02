Domenica 4 Febbraio 2024, 08:46

PERUGIA - Con le questioni di mercato che cominciano a finire al centro del dibattito, si rituffa nella corsa scudetto la Sir Susa Vim Perugia. La strada per il titolo è ancora lunga e da subito la Sir è chiamata a tenere testa ad un avversario tosto. Oggi (ore 18, diretta Rai Sport) c’è il big match in casa della terza forza della classifica, la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che insegue Perugia a 8 lunghezze (i Block Devils hanno 40 punti, tre meno di Trento).

Una squadra di peso quella dell’ex coach bianconero Andrea Anastasi, già qualificata per i quarti di finale di Champions. Perugia, da parte sua, arriva con l’entusiasmo del terzo titolo stagionale messo in bacheca, la Coppa Italia. Ma come detto anche dal patron Sirci, adesso serve fare tesoro della prova e lavorare a testa bassa per evitare errori nella fase chiave della stagione. Capitolo formazioni. C’è da immaginare che Lorenzetti non cambierà le carte in tavola. Dunque spazio a Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Flavio e Russo coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero. Ancora non è tempo per rivedere capitan Leon dal fischio di inizio, ma è oramai certo un suo costante impiego in fase di battuta. A proposito del cubano, una sua probabile uscita di scena da Perugia a fine stagione, potrebbe portare all’arrivo di Yuki Ishikawa, altro super schiacciatore della Superlega italiana ora in forza a Milano. Da giorni nel tam tam dei social viene dato come futuro asso della truppa bianconera. Ma c’è tempo per il mercato, intanto riparte la pratica scudetto. Tornando alle formazioni di oggi, dall’altra parte della rete, in casa Piacenza, Anastasi dovrebbe avere la sola incognita Leal, che pare recuperato al cento per cento. Con un suo impiego, questa potrebbe essere la formazione di avvio: Brizard in regia, Romanò in diagonale, Simon e Caneschi centrali, Lucarelli e Leal schiacciatori di posto quattro e Scarferla a dirigere le operazioni in seconda linea.

I COMMENTI È il coach della Sir Lorenzetti a fare il punto della situazione che riparte «con uno scoglio duro». «Conosciamo il valore di Piacenza e conosciamo la classifica nostra e loro. Abbiamo la volontà di fare qualche punto in più rispetto al girone d’andata e quindi abbiamo la necessità di far punti dappertutto». In casa Sir tutti sono consapevoli «delle difficoltà che derivano sia dall’avversario, che ha avuto anche un periodo per recuperare energie per affrontarci al meglio, sia da noi che veniamo da una Coppa Italia nella quale, al di là del risultato, abbiamo speso energie mentali e quindi siamo nella necessità di doverle recuperare». Ma l’obiettivo è ripartire bene, da subito, anche con «un team con cui bisogna fare i conti per arrivare in alto». Anche Candellaro, ex di turno, parla di una sfida complessa. «Ci aspetta chiaramente una partita difficile. Sempre nel campionato italiano è dura, ma è chiaro che andiamo a giocare in casa della terza in classifica e che Piacenza è indubbiamente una squadra fortissima. Dovremo essere bravi a non perdere il filo del gioco che stiamo sviluppando ultimamente».