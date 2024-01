Giovedì 4 Gennaio 2024, 08:32

PERUGIA - La prima sfida del 2024 è subito tosta per la Sir Susa Vim Perugia. Stasera alle 20,30 al PalaBarton confronto da dentro o fuori con la Valsa Group Modena, avversaria dei quarti di finale della Coppa Italia che si giocano in gara unica. Chi vince si mette in tasca il pass per la Final Four della competizione, in programma nel fine settimana del 27 e 28 gennaio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

LE FORMAZIONI Non c’è ancora certezza sui tempi del rientro di capitan Leon, lontano da tempo dal campo. È possibile immaginare un suo rientro graduale a breve, ma in attesa di certezze, si può ipotizzare un impiego dell’oramai consolidato 6+1 da parte di coach Lorenzetti. Certo Giannelli in regia, probabile una presenza di Herrera in diagonale al posto di Ben Tara. Poi Flavio e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero. Dall’altra parte della rete la Valsa Group Modena dia coach Petrella potrebbe rispondere così: Bruno in regia ed in diagonale con il bomber russo Sapozhkov, Sanguinetti e Brehme al centro della rete, Juantorena e Rinaldi schiacciatori di posto quattro e Federici a dirigere le operazioni in seconda linea.

LA SITUAZIONE La Sir si presenta da seconda della classe, Modena è entrata in accoppiata con Perugia grazie al settimo posto maturato alla fine del girone di andata. Entrambe le formazioni cercano con forza il pass per la fase successiva. I Block Devils hanno già messo in bacheca tre Coppa Italia: nel 2018, 2019 e 2022. Caccia al poker dunque in quella che è «una gara da dentro o fuori dove affrontiamo un avversario di rango come Modena e sarà molto difficile». A dirlo è Roberto Russo, il centralone che dopo un lungo periodo di stop è tornato subito protagonista al rientro nella sfida di campionato con Catania. «È stato bello tornare in campo ad aiutare squadra. Al palazzetto c’erano i miei familiari ed amici che non vedevo da tempo, sono felice di essere tornato in campo». Parlando del match di stasera, Russo analizza l’avversaria. «Sappiamo che loro sono una squadra forte in tutti i fondamentali, con una battuta ed una fase break molto buone. Noi dobbiamo scendere in campo convinti dei nostri mezzi e con la giusta cattiveria agonistica, giocare al massimo e concentrarci sulla nostra metà campo. La partite con Modena sono sempre belle da giocare, speriamo che il pubblico ci dia una mano ed aspetto un palazzetto pieno che ci spinga a far bene». La gara, affidata agli arbitri Marco Zavater e Andrea Pozzato, sarà trasmessa in diretta su Rai Sport.