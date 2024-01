Martedì 2 Gennaio 2024, 07:00

La pioggia battente non ha rovinato il concerto della lunga notte di San Silvestro a Perugia. Nonostante l’acqua che ha dato il benvenuto al 2024, domenica notte in piazza IV Novembre erano in migliaia a ballare e a divertirsi sotto il palo verticale dedicato al Grande Nero di Burri per il principale appuntamento pubblico con cui il capoluogo ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno. Il tutto sulle note della selezione musicale proposta dai dj locali, tra hip hop, pop e rock. Le luci, le canzoni e un clima tutt’altro che freddo hanno reso per il secondo anno consecutivo il centro storico perugino uno dei luoghi più gettonati da giovani, famigli e turisti.

LA SERATA

Una folla di giovani, perugini e non, ma anche tante famiglie, moltissimi erano turisti, hanno scelto il centro storico come metà ideale dove urlare al countdown per la fine del 2023. Non è stato raro vedere piccole e ordinate file al di fuori dei ristoranti del centro storico. Già dalle ore 20.30 una pattuglia della municipale vietava alle auto l’ingresso all’acropoli bloccando il traffico in salita da piazza Garibaldi. Per scoraggiare la sosta selvaggia, piazza Italia era stata debitamente transennata. Questo anche per consentire ordine e ulteriore sicurezza per i tanti pattinatori sul ghiaccio che, già dal pomeriggio del 31, hanno preso di mira la maxi pista perugina.

LA PIAZZA

Nell’area Pit (ovvero nello spazio dedicata fronte palco adeguato a contenere nello stesso momento al massimo 2mila persone) dalle 21 a poco oltre le 1 sono entrate 6.400 persone. Ma le presenze dei visitatori in tutto il centro e per tutta la serata erano di gran lunga superiori. Un bel clima che si è creato in tutto il centro che nemmeno la pioggia che ha sferzato Perugia in particolar modo intorno alla mezzanotte ha scoraggiato i perugini a ballare, anche sotto l’ombrello.

L’ATMOSFERA

Per il centro di Perugia un secondo Capodanno da sogno, dopo quello dello scorso anno con il maxi palco de L’anno che verrà condotto da Amadeus. Il divertimento e l’effetto del bel capodanno in piazza anche senza le telecamere della Rai non sono mancate. E tra i presenti non sono mancati commenti piacevoli sulla giovane, ma non troppo, età degli avventori della piazza che hanno saputo creare una bella atmosfera.

SICUREZZA

Sul fronte sicurezza tutto è andato per il meglio e, come ha spiegato l’assessore Luca Merli, «la macchina della sicurezza è stata impeccabile». Tra le regole da rispettare nella serata di domenica, lo stop a bibite in vetro o lattine, ai cani, ai passeggini in piazza IV Novembre, ovvero quelle imposte dalle due ordinanze del Comune per il Capodanno in centro.

CHI C’ERA

In centro, oltre a Merli, sotto al palco è stato avvistato anche l’assessore al Turismo Gabriele Giottoli insieme a Gianluca Liberali di Mea Concerti e Daniele Giraldi di Afterlife che, insieme a Atmo, hanno organizzato il grande evento.