Perugia, la Bartoccini Fortinfissi trionfa a Cremona e torna nell'olimpo del volley. Black Angels promosse in serie A1: «Impresa fantastica»

PERUGIA - È tornata nell’olimpo della pallavolo femminile la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Il salto in serie A1 è arrivato ieri grazie al netto 3 a 0 conquistato nel fortino della Cremonaufficio Esperia Cremona (parziali 20-25, 11-25, 17-25). La squadra del presidente Antonio Bartoccini chiude così al meglio la stagione di A2, dove le Black Angels si erano già distinte vincendo la Coppa Italia. E' arrivata anche la doppietta alla fine di un percorso perfetto, con due sole sconfitte subite dalle perugine guidate da Andrea Giovi. Ora sono solo una formalità la trasferta di Mondovì e l’atto finale al Palabarton con San Giovanni in Marignano venerdì 29. Poi sarà festa grande per la società e i tifosi. La classifica al momento vede la Bartoccini prima, definitivamente, con 69 punti davanti a Messina e Busto Arsizio (59), inseguite da Talmassons (53).

LA PARTITA Parte meglio Cremona, ma Perugia trova presto il apri (7-7). Primo vantaggio Black Angels sul 12-13. I martelli di Perugia spingono forte e a loro si unisce anche Ricci con un punto di seconda (14-17). Il doppio break per il 18-21 lo trova la subentrata Messaggi che col suo insidioso servizio mette giù due punti diretti e costringe coach Zanelli al secondo time out. Le Black Angels danno lo strappo finale al rientro il campo e il primo parziale finisce a favore delle umbre per 20 a 25. Il secondo set si apre con un primo tempo di Bartolini, poi Traballi chiude uno scambio lunghissimo (0-2). Muro di Kosareva e Perugia mantiene il +3 (4-7). Montano è scatenata e a metà set Perugia è saldamente al comando (6-12). Le Black Angels non mollano un colpo e mostrano picchi di gioco particolarmente elevati (10-20). Cremona è uscita dal set ed è tutto facile per le ragazze di Giovi che chiudono addirittura per 11 a 25. Il terzo set parte con maggiore equilibrio (5-5).

Attacco out e Cremona va sul +2 (8-6). Si viaggia punto su punto, poi il muro di Bartolini e un contrasto sotto rete vinto da Montano riportano Perugia avanti (14-16). Altro muro di Bartolini, poi Traballi conquista uno scambio particolarmente combattuto (15-19). Ancora Montano (15-21) e tanto muro (16-23). La sfida si chiude sul 17-25, Perugia torna in serie A1.

I COMMENTI Dopo un pomeriggio di tensione, urla dalla gioia il patron Antonio Bartoccini. «È stato un anno pesante dal punto di vista delle sensazioni, sono stanchissimo ma ce l’abbiamo fatta. Abbiamo fatto un’impresa fantastica. La ciliegina l’avevamo messa con la Coppa Italia, ora c’è anche la torta». Di un anno «straordinario dall’inizio» ha parlato coach Giovi. Imma Sirressi, libero e capitano della Bartoccini, racconta la sua «grandissima emozione da condividere con tutti: compagne, società, staff e tifosi». Quella appena chiusa al meglio «è stata una stagione entusiasmante e a tratti dura, ma ce l’abbiamo fatta. Sono emozionata e piena di gioia».

IL TABELLINO

Cremona: Taborelli 9, Balconati 1, Munarini 6, Rossini 4, Piovesan 9, Coveccia, Landucci 6, Zorzetto, Felappi, Gamba (L1). N.e.: Ferrarini, Turlà, Scialanca (L2). All.: Zanelli. Ass.: Lucherini

Perugia: Messaggi 2, Traballi 10, Ricci 1, Bartolini 7, Montano 20, Cogliandro 8, Kosareva 5, Sirressi (L1). N.e.: Atamah, Lillacci, Viscioni, Braida, Turini (L2). All.: Giovi. Ass.: Marangi

Arbitri: Alberto Dell’Orso - Antonino Di Lorenzo

NOTE: CREMONA b.s. 12, ace 1, ric. pos. 57 %, ric. prf. 25 %, att. 29 %, muri 5; PERUGIA b.s. 9, ace 4, ric. pos. 57 %, ric. prf. 29 %, att. 49 %, muri 9. Durata set: 23’, 20’, 22’. Mvp: Montano (Perugia).