PERUGIA - Incontri per la cocaina a pochi metri dal carcere di Capanne. In un punto in cui la presenza continua di forze dell'ordine dovrebbe scongiurare certi traffici. E invece probabilmente i carabinieri di Assisi, diretti dal maggiore Marco Vetrulli, potrebbero aver scoperto una centrale "mobile" di spaccio.L'hanno scoperta tenendo sotto controllo i movimenti di un uomo arrivato in auto mentre loro si trovavano in zona carcere, dove sono finiti due pregiudicati della zona di Assisi precedentemente agli arresti domiciliari: movimenti che agli occhi dei militari sono sembrati subito decisamente sospetti. I carabinieri hanno così deciso di tenerlo sotto controllo, e non si sono sbagliati: poco dopo l'auto dell'uomo è stata affiancata da un'altra macchina, lui è uscito e velocemente ha scambiato qualcosa con l'altra persona in auto prima di rientrare nella sua.A quel punto i militari sono intervenuti e hanno sequestrato la droga appena scambiata, i trenta euro corrispettivi della cocaina appena acquistata e altre quattro dosi pronte allo spaccio, verosimilmente sempre nella zona. Lo spacciatore, un giovane straniero irregolare, è stato arrestato in flagranza. Immediate sono partite le procedure per la sua espulsione.