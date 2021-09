Perugia, perde il controllo dell'auto: due feriti.Gravissimo il passeggero

Lunedì 6 Settembre 2021, 09:24

PERUGIA Un perugino di 52 anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia in seguito alle ferite riportate in un incidente che si è verificato domenica sera intono alla mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione l'auto su cui viaggiva come passeggero, una Dacia, è finita contro il guard-rail. Chi si trovava alla guida dell'auto ha perso il controllo, ma le ferite più serie le ha riportate il passeggero. Alla guida un perugino di 42 anni. Accertamenti in corso da parte della polizia locale. Sul posto anche i vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto lungo la SS3 Tiberina al bivio per Pietramelina.