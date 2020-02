Perugia, in casa pasticche di Mdma: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - La Squadra Mobile di Perugia ha arrestato un 34enne albanese, da anni residente in città per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato controllatomentre si trovava in Piazza del Bacio, in compagnia di un 32enneitaliano. Entrambi i giovani, alla vista dei poliziotti, hanno manifestato un notevole nervosismo, ragion per cui gli investigatori della Squadra Mobile hanno deciso di procedere alla loro perquisizione personale e domiciliare.Il controllo ha consentito di trovare addosso al 32enne italiano alcuni involucri di Mdma per un peso complessivo di circa un grammo e mezzo. Nei confronti del giovane è scattata la denuncia per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Peggio è andata al cittadino albanese in quanto, considerando la sostanza rinvenuta indosso e quanto nascosto in casa , è risultatogli sono state trovate 9 pasticche di Mdma pronte per essere spacciate, materiale per la preparazione e il confezionamento delle singole dosi e un telefono utilizzato per gestire i contatti con i clienti.