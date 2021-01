PERUGIA - Copiosa grandinata a Perugia con la città, e i suoi tantissimi scorci, letteralmente imbiancata. In tanti hanno iniziato a scattare foto per uno spettacolo della Natura non certo inusuale, ma sicuramente piacevole e che ha portato il segno ulteriore dell'inverno nel giorno dell'Epifania. E per i più piccoli anche la Befana dovrà fare i conti con la grandinata

