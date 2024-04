Maltempo in Veneto, grandinate anche in autostrada e forti raffiche di vento su Jesolo, Bibione e Caorle

Maltempo in Veneto. Colpite alcune zone della regione durante il pomeriggio di martedì 16 aprile. All'improvviso il vento forte poi la tempesta e quindi il temporale. Il cattivo tempo si è abbattuto a cavallo di Veneto e Friuli Venezia Giulia (anche in questa regione i danni non sono stati pochi) nel pomeriggio, causando subito i danni.