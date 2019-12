Perugia, il Natale con planetario, pista di ghiaccio e risto-igloo

PERUGIA – Cominceranno sabato, per proseguire fino all’Epifania gli eventi di Natale sul tema “A riveder le stelle”. Sono previste, per Natale, Capodanno e per la Befana, tante iniziative diffuse in tutta la città. Le principali in centro storico. Tra le novità più significative, olotre alla conefrma dellla pista di ghiaccio, la presenza di un vero planetario in piazza Matteotti e l’installazione, nelle principali vie e piazze del centro, di una decina di igloo trasparenti, illuminati e riscaldati, in cui mangiare sotto le stelle. Eventi anche nei quartieri cittadini, come la performance del funambolo Andrea Loreni che sabato 7 alle 16,30 sarà a Ponte San Giovanni. © RIPRODUZIONE RISERVATA