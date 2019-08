© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Andare a prostitute a Perugia può costare molto caro. Quanto? Fino a duemila euro. Il conteggio arriva direttamente dalle strade del sesso cittadine, quelle più frequentate da prostitute e clienti ma anche dagli agenti della polizia municipale in servizio per far rispettare l'ordinanza dello scorso 23 aprile firmata dal sindaco Andrea Romizi.Un'ordinanza che prevede maxi multe da 450 euro a ogni automobilista sorpreso a intrattenersi in strada con una prostituta. nella notte tra venerdì e sabato, due pattuglie in borghese della polizia municipale ne hanno pizzicati quattro, di automobilisti in "tour" a chiedere prezzi e prestazioni a luci rosse. Uno di questi risiede nel comune di Perugia, mentre gli altri tre vengono da fuori. Le quattro prostitute sono risultate tutte romene. Per ognuno di loro è scattata la super sanzione.Ma c'è di più, visto che dal controllo dei documenti è emerso come una delle persone fermate girava con la patente scaduta e con l'auto senza revisione: immediato il ritiro della patente.