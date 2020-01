Perugia, caso 'ndrangheta: respinta la richiesta di revoca di Nilo Arcudi da presidente del Consiglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Il consiglio comunale ha respinto mercoledì mattina la richiesta di revoca del presidente del consiglio comunale, Nilo Arcudi. La maggioranza di centrodestra ha votato compatta 19 i no, 9 i sì delle opposizioni, centrosinistra e grillini che avevano presentato la richiesta. Un parere degli uffici comunali ha spiegato che la revoca non è, di fatto, un atto politico, ma può avvenire solo per motivi tecnici di gravi carenza nella gestione dell'ufficio. Battaglia in aula con passaggi anche ad alta tensione. Il leader del centrosinsitra Giuliano Giubilei ha chiesto un atto di coraggio al sindaco Andrea Romizi che ha risposto facendo un appello all'unità anche del consiglio comunale. Contro la revoca ha votato anche Massimo Pici, capogruppo di Perugia Civica dello stesso Arcudi, che ha sempre chiesto un passo indietro. Pici ha spiegato la scelta tecnica, mantenendo la propria posizione. Arcudi è uscito dall'aula al momentod el voto; mentre la seduta è stata presideduta dalal vice presidente Roberta Lega della Lega. Arcudi e Pici erano seduti nell'emiciclo a debita distanza.