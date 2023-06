Domenica 18 Giugno 2023, 10:40

Fase due dei lavori di messa in sicurezza e bonifica del rischio idrogeologico del bacino di Santa Margherita. Da domani parte il secondo lotto di lavori del primo stralcio, che comporterà, come noto da giorno, una serie di provvedimenti in fatto di viabilità. A definire il piano è l’ordinanza 1089 che sarà in vigore per oltre due mesi, fino al 31 agosto. Ecco i provvedimenti nel dettaglio. Previsto in primo luogo il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli in viale San Domenico, nel tratto compreso fra via San Girolamo e via Ripa di Meana, disciplinato da segnaletica anche notturna e specifica transennatura. Per l’impresa esecutrice l’ordinanza prevede l’obbligo di segnalare i cambiamenti tramite segnaletica, utile anche per indicare la specifica estensione del tratto totalmente interdetto all’interno dell’intero tracciato. Da segnalare anche i percorsi alternativi alla rotatoria Pallotta, in via Romana, in via San Costanzo, via Bonfigli (lato Borgo XX Giugno e lato via San Costanzo), largo Cacciatori delle Alpi/via Marconi, via Pellini/galleria Kennedy, via XIV Settembre/Porta Pesa, via XIV Settembre/Ripa di Meana, via XIV Settembre (lato Corso Cavour)/rotatoria Galleria Kennedy, via Ripa di Meana, via Pieve di campo, via San Girolamo (a monte e a valle).

Tornando ai divieti, scatta quello di sosta permanente con rimozione in entrambi i lati in via del Cortone, nel tratto compreso fra viale San Domenico e l’area di sosta riservata ai residenti nei pressi del civico 41). CI sarà poi il senso unico alternato di marcia con impianto semaforico funzionante 24h in via del Cortone, nel tratto compreso fra il civico 41 e corso Cavour, così come il divieto di transito a tutti i veicoli più largjhi di 2 metri in via del Cortone, nel tratto sopra indicato. Prevista una corsia di accumulo in Corso Cavour, sul lato sinistro, nel primo tratto compreso fra via XIV Settembre e via del Cortone, per i veicoli indicati al punto precedente. Ci sarà anche il divieto di sosta permanente con rimozione in viale San Domenico, sull’area esterna alla carreggiata presente sul fronte opposto a via del Cortone (tracciato a valle di viale San Domenico, che porta al civico 47). Ecco il corposo pacchetto di misure previste per consentire la seconda fase di lavori in un tratto dove la chiusura per l’avvio del primo stralcio aveva creato non pochi disagi soprattutto ai residenti della zona, nonché ai cittadini che hanno dovuto cambiare per un lungo periodo i propri itinerari vista la spaccatura. Il periodo scelto per i lavori dovrebbe limitare i disagi, ma dai residenti della zona non sono comunque mancate polemiche anche nei giorni scorsi.