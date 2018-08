Perugia sotto a Brescia: 1-0. Bisoli è la bestia nera

BRESCIA - Il Grifo di Alessandro Nesta, uscito ben attrezzato dal mercato, ma assemblato solo negli ultimi giorni, apre la Serie B contro il Brescia di Suazo.



LE FORMAZIONI:

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Curcio, Gastaldello, Romagnoli, Mateju; Ndoj, Tonali, Bisoli; Tremolada; Ferrari. Donnarumma. A disposizione: Andreancci, Rondanini, Carillo, Lancini, Morosini, Spalek, Dall'Oglio, Belkeir All.Suazo

PERUGIA (3-5-2): Gabriel; Nagwa, Cremonesi, Falasco; Mazzocchi (1'st Mustacchio), Moscati, Bianco, Verre, Felicioli; Han, Vido.

A disposizione: Leali, Perilli, Sgarbi, El Yamiq, Bordin, Kingsley, Dragomir, Kouan, Ranocchia, Melchiorri, Bianchimano. All. Nesta

ARBITRO: Pezzuto di Lecce (Imperiale di Genova, Pagliarini di Arezzo; quarto uomo Maggioni di Lecco)

NOTE: Ammoniti: Cremonesi



SECONDO TEMPO

1'st Mustacchio al posto di Mazzocchi a inizio ripresa. Nesta mantiene il 3-5-2



PRIMO TEMPO

43' Brescia in vantaggio. La difesa del Perugia si fa sorprendere. Curcio da sinistra disegna un cross che taglia il campo e trova all'appuntamento Bisoli bravo a battere Gabriel: Brescia 1, Perugia 0. Nesta infuriato con i suoi difensori che si sono fatti infilare da un lancio lungo.

32' Ancora Perugia pericoloso Gran palla di Verre per Vido, anticipato da Gastaldello al momento di battere in rete

29' Occasione Grifo, la palla buona arriva sul piede di Felicioli, che arriva da sinistra ed è bravo ad essere nel punto giusto al momento giusto, ma mette alto

25' Han lanciato verso la porta di Alfonso anticipato sul più bello

18' Occasione Brescia. Ngawa sbaglia un passaggio in ripartenza ed offre un assist a Tremolada che mette fuori dal limite

9' Il Brescia guadagna un calcio d'angolo, il primo della partita.

7' Falasco sbaglia il fuorigioco e offre una buona opportunità a Donnaromma, poi chiude Cremonesi.

1' Perugia disposto con il 3-5-2 come da previsione

Venerd├Č 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:07



