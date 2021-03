Perugia, barista vendeva alcolici oltre il coprifuoco: maxi-multa

PERUGIA - Aveva escogitato un sistema per vendere bevande oltre l'orario consentito, il gestore del centro

storico di Perugia che, dopo averle preparate all'interno del locale, le nascondeva in un sacchetto e le distribuiva ai giovani clienti nascosto all'interno dell'area bancomat di un vicino istituto di credito. Il commerciate è stato però scoperto dalla polizia e sanzionato.

Nei giorni scorsi personale della centrale operativa della questura aveva notato un andirivieni di giovani che stazionavano davanti al locale per poi allontanarsi con bicchieri o delle bottiglie di alcolici, da lì sono scattati gli appostamenti. Sono dunque scattate le contestazioni per la violazione alla normativa anti-Covid per la quale

l'esercente dovrà pagare una somma di denaro da 400 a mille euro. È inoltre intervenuta la guardia di finanza per le sanzioni relative alla mancata emissione dello scontrino. Il bar è stato chiuso per cinque giorni.

«I controlli continueranno con il consueto impegno ed anche con il consueto approccio», ha

affermato il questore, Antonio Sbordone. «È tuttavia evidente come sia necessaria la collaborazione di tutti in questa difficile fase, dei cittadini e degli esercenti, nella fondata speranza che se i dati positivi sulla diffusione del virus dovessero consolidarsi, il prossimo futuro potrà essere più roseo e possano essere previsti allentamenti alle restrizioni».

