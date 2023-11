Sabato 4 Novembre 2023, 09:01

Furti, allerta continua. Questo è il periodo in cui storicamente e statisticamente si registra un picco nei raid nelle case e non è un caso come proprio in questi giorni si registrino e si siano registrati furti e tentativi di furto. Nei giorni a cavallo d’Ognissanti le zone maggiormente colpite sarebbero state quelle che vanno dall’area dei Ponti fino a Casa del Diavolo e Ramazzano. Un’area non solo in cui si mescolano tanto zone particolarmente abitatequanto anchecaseisolate, ma soprattutto zone che hanno nella estrema vicinanza alla E45 la possibilità per i banditi di arrivare e scappare molto velocemente. C’è da aggiungere come in questo periodo dell’anno oltre al cambio di orario che ha fatto sì che ci siano più ore di buio fin già da metà pomeriggio, ci sono anche una serie di eventi e di attrazioni che soprattutto nei giorni festivi invogliano le persone a uscire di casa: la commistione di questi due elmenti fa sì che i furti subiscano un’impennata, anche se va detto come i dati in mano alle forze dell’ordine parlano di una riduzione dei reati negli ultimi anni. Non certo un abbattimento come all’epoca del Covid ma sicuramente numeri più bassi rispetto al 2018 o 2019, frutto sicuramente delle azioni sempre più specificheedefficaci daparte delleforze dell’ordine soprattutto in tema preventivo e di contollo del territorio per riuscire a intercettare le bande di criminali in azione primacheriescanoa compiere iloro assalti.