Lunedì 16 Ottobre 2023, 06:45

PERUGIA - Fontivegge, tornano le botte e la paura. È successo nel weekend appena concluso, alle prime ore di sabato mattina. Secondo quanto si apprende, una lite tra due persone avrebbe dato vita a una rissa, visto l'intervento di altri personaggi a sostegno dell'uno e dell'altro, con la conseguenza che uno dei partecipanti alla zuffa è stato ferito e ritrovato sul piazzale proprio davanti alla fermata dei bus. La strada racconta come sia stato di fatto “lanciato” dalle scale di collegamento con piazza del Bacio e che sia capitombolato fino al piazzale sottostante.

Immediata la richiesta di intervento, con l'arrivo sul posto delle pattuglie della squadra volante. Il motivo di tanta velocità è presto detto e forse fa ancora più rabbia: tutto è avvenuto intorno alle otto del mattino. E questo perché, raccontano i residenti, qualche locale ha ricominciato (o forse non ha mai interrotto) a tenere aperto fin oltre l'alba. Una questione che va avanti da diversi mesi e che viene considerata all'origine di varie situazioni ad altissima tensione, tra risse a bottigliate e persone rimaste ferite. Nella zona della stazione, secondo quanto segnalato dai residenti e poi riscontrato dagli interventi delle forze dell'ordine a seguito di fatti violenti, da tempo alcuni locali (che sarebbero inquadrati come circoli) tengono aperto fino a oltre l'alba oppure addirittura aprono proprio alle prime ore del mattino per intercettare chi al rientro da una serata non ha ancora voglia di andare a dormire e cerca un approdo per continuare a bere e fare festa. Ma è chiaro come arrivando a certi orari e soprattutto in locali frequentati da personaggi pronti a menare le mani per nulla, il rischio che l'eccesso di alcol faccia esplodere tensioni e poi risse è decisamente elevato. Proprio il contesto in cui, sempre stando a quanto racconta la strada, si sarebbe sviluppata la rissa di sabato mattina.

Un motivo in più, sottolinea qualche residente, per continuare con i controlli interforze coordinati da prefettura e questura che nelle ultime settimane hanno dato importanti risultati anche sul fronte del contrasto alla mala movida.