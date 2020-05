Per Visioniinmusica è la volta di Giuseppe Albanese che si esibisce per l'Ospedale di Terni

TERNI - Per i concerti in diretta live streaming Visioninmusica propone Giuseppe Albanese. Il pianista si esibirà dalla sua abitazione per il prossimo "Live at Home" programmato per oggi lunedì 25 maggio alle ore 19. L'artista interpreterà, nello specifico, i seguenti brani: "Valzer Triste" di Alfonso Rendano; "Rustle of Spring” di Christian Sinding; "The Man I Love” di George Gershwin (nell'arrangiamento di E. Wild); "Clair de Lune” di Claude Debussy e "Pas de deux” di Piotr I. Tchaikovsky, nell'arrangiamento di M. Pletnev.

Durante l'esibizione verranno date le indicazioni per continuare a contribuire volontariamente con donazioni a favore dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, città natale di Visioninmusica, a sostegno del diritto alle migliori cure per i pazienti colpiti da Covid-19 nel contesto di una sicurezza sanitaria di interesse generale.

Info e modalità per donare al seguente link: https://www.aospterni.it/pagine/donazioni

Le performance "Live at Home", sempre in programma alle ore 19:00, prevedono prossimamente le partecipazioni di: Livio Minafra (28 maggio); Irene Jalenti (1 giugno); Jean-Philippe Koch (4 giugno); Nadimop (8 giugno); Federico Mondelci/Paolo Biondi (11 giugno) e Rebel Bit (15 giugno).

Il concerto live sarà accessibile in diretta streaming sul canale YouTube di Visioninmusica. Sarà inoltre disponibile il link alla pagina del concerto in diretta sulle pagine Facebook, Instagram e Twitter ufficiali del festival.

Visioninmusica "Live at Home" fa parte di “Jip on streaming”, il primo festival nazionale di jazz sul web, lanciato da Jazz Italian Platform.

© RIPRODUZIONE RISERVATA