Venerdì 29 Settembre 2023, 00:40

Arriva la Reggiana, allo stadio Liberati, per l'ottava giornata del campionato di serie B. Una partita importante per la Ternana, non solo per invertire la tendenza ma anche per cominciare a cambiare dei numeri non proprio rassicuranti. Il magro bottino di 2 punti in 7 partite rappresenta, infatti, il peggiore inizio di stagione in assoluto per i colori rossoverdi da quando vengono assegnati i tre punti alla vittoria. Vuol dir che dalla serie C2 del 1995-96 fino ad oggi, nelle prime sette partite giocate di ben 28 campionati, non erano stati fatti mai così pochi punti. Peggio persino del disgraziato campionato di serie B 1992-93, nell'anno del fallimento della gestione Gelfusa (ancora c'erano i due punti alla vittoria), quando era stato preso un punto in più. Allora furono 3 pareggi e 4 sconfitte, mentre ora siamo a 2 pareggi e 5 sconfitte. Tra l'altro, non accadeva più proprio da quel lontano torneo cadetto che la Ternana giocasse sette partite di campionato senza vincerne nemmeno una. L'andamento di quest'anno, nei risultati, è simile al 2015-2016, quando, però, proprio alla settima giornata arrivò la prima vittoria dopo 5 sconfitte e un pareggio. Basti pensare che era andata meglio persino nelle precedenti annate finite poi con una retrocessione, sempre nelle prime 7 partite giocate. la Ternana aveva incamerato 6 punti nel 2017-2018 (una vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte), 8 punti nel 2010-2011 (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte), 4 punti nel 2005-2006 (una vittoria, un pareggio e 5 sconfitte) e di nuovo 8 nel 2001-2002 (una vittoria, una sconfitta e cinque pareggi).