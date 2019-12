Pedone travolto e ucciso a Mantignana

CORCIANO - Un uomodi 76 anni è morto mercoledì sera a Mantignana mentre stava attraversando la strada. Il pedone stava attraversando nel cuore del paese quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale, stato travolto e ucciso. Quando il 118 è arrivato sul posto per l'uomo non c'era più nulla da fare, come informa una nota dell'ufficio stampa dell'Azienda ospedaliera. La vittima è residente a Colle Umberto. Ultimo aggiornamento: 20:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA